Контрабандные белорусские сигареты на $2 млн задержаны в Польше – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фуру, в которой перевозились 520 тысяч пачек сигарет производства Беларуси, пограничники остановили для досмотра на одной из дорог воеводства.

При проверке грузовика с литовскими номерами выяснилось, что в прицепе вместо деревянных ящиков находится контрабанда.

По информации польских пограничников, общая стоимость груза составляет 2 миллиона долларов.