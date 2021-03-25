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Контрабандные белорусские сигареты на $2 млн задержаны в Польше – видео

25.03.2021 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Фуру, в которой перевозились 520 тысяч пачек сигарет производства Беларуси, пограничники остановили для досмотра на одной из дорог воеводства.

При проверке грузовика с литовскими номерами выяснилось, что в прицепе вместо деревянных ящиков находится контрабанда.

По информации польских пограничников, общая стоимость груза составляет 2 миллиона долларов.

 
 
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Польские пограничники задержали в Польше крупный груз белорусских контрабандных сигарет. Смотрите на видео кадры, снятые в Подляшском воеводстве.
 
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