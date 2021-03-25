Классическая весна: точный прогноз погоды до конца недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар - Sputnik. Синоптики прогнозируют настоящую весеннюю погоду в ближайшие дни в Беларуси, ощутимое потепление придет уже на этих выходных, сообщили в Белгидрометет.

"После того как в начале недели температура воздуха понижалась до минус 13 градусов, сейчас намечается тенденция к потеплению. На этой неделе погоду в стране определяла область повышенного атмосферного давления, поэтому было много солнца", – рассказали Sputnik в Белгидромете в четверг.

По словам синоптиков, из-за того, что было много солнца, разница температур воздуха была достаточно существенной в течение суток – она составляла от минимальных ночных значений до максимальных дневных до 15 градусов.

В Белгидромете рассказали, что в ближайшие дни - в пятницу и субботу – погоду в стране по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления.

"Поэтому существенных осадков не ожидается и погода будет теплая в эти дни. В ночные часы температура будет от слабого минуса до слабого плюса. Лишь в ночь на пятницу по юго-востоку республики еще подморозит до минус пяти. Но завтра днем будет тепло: от +5 до +11, а по западной половине страны – до 13 тепла", – рассказали синоптики.

Когда начнутся дожди

"В субботу днем будет от +8 до +15", – сообщили в Гидромете.

"Но в воскресенье с территории Западной Европы в Беларусь придут атмосферные фронты и на смену солнечной и сухой погоде придут дожди. Но они будут носить кратковременный характер, ходя немного подпортят настроение. В воскресенье будет достаточно тепло. Ночью в воскресенье будут +4-11", – сказали синоптики.

Согласно прогнозу, до середины следующей недели сохраниться теплая погода, но с дождями.

"Прогнозируется, что на следующей неделе будут новые порции дождей, а температурный фон еще больше повысится. Если в понедельник ночью будет от -3 до +4 ночью, и днем от 5 до 12 тепла, то в среду уже вся территория будут в плюсовых значениях. Ночью – от +3 до +10. Днем теплее, по юго-западу до 15 градусов тепла", – сказали собеседники агентства.

Метеорологическая весна

Синоптики отметили, что наблюдаются устойчивые тенденции к потеплению и в Беларусь идет метеорологическая весна.

Отвечая на вопрос о сроках прихода в страну теплой погоды, в Белгидромете сообщили: "В этом году и зима, начало весны – все в пределах нормы, все в пределах климата".

По словам специалистов, снежный покров уже сошел в основном, но местами, особенно в лесных массивах и по крайнему северу Витебской и Могилевской областей, еще есть.

Касаясь прогноза погоды на май, синоптики отметили, что такие долгосрочные прогнозы редко бывают очень точными. "Исходя из той информации, которая есть на сегодняшний день, аномально теплого мая ждать не приходится. Все будет в пределах климатических значений", – уточнили в Белгидромете.