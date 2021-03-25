«Взвешивание» материи Вселенной указало, где искать ее «пропавшую» часть

Источник материала: Tut.by

Ученые доказали, что примерно половина материи Вселенной скрывается в межгалактическом пространстве. Чтобы узнать это, астрономы наблюдали, как сильно растягивается свет нескольких десятков тысяч галактик во время его путешествия к Земле. Свое исследование авторы описали в трех статьях, которые опубликовал научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ( 1 , 2 , 3 ). Об этом пишет ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«Почти всю „обычную“ материю мы не видим, поскольку она недостаточно сильно нагрета, чтобы вырабатывать какое-либо излучение. Карта красных смещений галактик помогла нам доказать, что почти все запасы этой холодной материи заполняют пространство между ними», — рассказал один из авторов исследования, астрофизик из Аргоннской национальной лаборатории Хонас Чавес-Монтеро.

Ученые предполагают, что по своей структуре Вселенная похожа на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити (их называют филаментами), образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи — галактики и их скопления.

Уже несколько десятилетий астрономы изучают структуру этой космической паутины, наблюдая за тысячами скоплений галактик, а также исследуя так называемое реликтовое излучение. Оно представляет собой своеобразное «эхо» Большого взрыва, в структуре которого скрывается информация о том, как темная материя была распределена по мирозданию в первые мгновения существования Вселенной.

Недавно эти наблюдения показали, что общая масса видимой материи в нитях этой «паутины» и в пространстве между ними была примерно в два раза меньше, чем указывают теоретические расчеты. Поэтому астрономы начали искать, где прячется «недостающая» материя. Последние наблюдения за мощными вспышками радиоизлучения в далеких галактиках говорят, что эта материя скрыта в межгалактической среде в виде очень разреженных и холодных облаков газа.

Чавес-Монтеро и его коллеги получили новые подтверждения этому. В ходе своего нового исследования они использовали другую методику «взвешивания» всей материи Вселенной. Она была основана на эффекте, который открыли Рашид Сюняев и Яков Зельдович.

Авторы исследования обнаружили, что материя в межгалактическом пространстве будет особым образом влиять на свойства реликтового излучения. Эти же взаимодействия, как предположили Чавес-Монтеро и его коллеги, можно использовать, чтобы оценить массу материи в пустоте между галактиками, измерив красное смещение последних — то, насколько сильно свет их звезд растягивается на пути к Земле.

Получив подобные данные для нескольких десятков тысяч галактик и их скоплений, расположенных как близко к Млечному Пути, так и удаленных от него на такое расстояние, что свет между ними идет 12,5 млрд лет, астрофизики измерили долю материи в пустоте между галактиками и составили карту ее распределения по Вселенной.

Оказалось, в межгалактической среде скрывается примерно половина всех запасов обычной материи. Это подтверждает измерения, которые проводили другими путями, и полностью объясняет ее «пропажу» из нитей паутины Вселенной, подытожили Чавес-Монтеро и его коллеги.