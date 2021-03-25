ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Взвешивание» материи Вселенной указало, где искать ее «пропавшую» часть

25.03.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые доказали, что примерно половина материи Вселенной скрывается в межгалактическом пространстве. Чтобы узнать это, астрономы наблюдали, как сильно растягивается свет нескольких десятков тысяч галактик во время его путешествия к Земле. Свое исследование авторы описали в трех статьях, которые опубликовал научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (1, 2, 3). Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«Почти всю „обычную“ материю мы не видим, поскольку она недостаточно сильно нагрета, чтобы вырабатывать какое-либо излучение. Карта красных смещений галактик помогла нам доказать, что почти все запасы этой холодной материи заполняют пространство между ними», — рассказал один из авторов исследования, астрофизик из Аргоннской национальной лаборатории Хонас Чавес-Монтеро.

Ученые предполагают, что по своей структуре Вселенная похожа на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити (их называют филаментами), образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи — галактики и их скопления.

Уже несколько десятилетий астрономы изучают структуру этой космической паутины, наблюдая за тысячами скоплений галактик, а также исследуя так называемое реликтовое излучение. Оно представляет собой своеобразное «эхо» Большого взрыва, в структуре которого скрывается информация о том, как темная материя была распределена по мирозданию в первые мгновения существования Вселенной.

Недавно эти наблюдения показали, что общая масса видимой материи в нитях этой «паутины» и в пространстве между ними была примерно в два раза меньше, чем указывают теоретические расчеты. Поэтому астрономы начали искать, где прячется «недостающая» материя. Последние наблюдения за мощными вспышками радиоизлучения в далеких галактиках говорят, что эта материя скрыта в межгалактической среде в виде очень разреженных и холодных облаков газа.

Чавес-Монтеро и его коллеги получили новые подтверждения этому. В ходе своего нового исследования они использовали другую методику «взвешивания» всей материи Вселенной. Она была основана на эффекте, который открыли Рашид Сюняев и Яков Зельдович.

Авторы исследования обнаружили, что материя в межгалактическом пространстве будет особым образом влиять на свойства реликтового излучения. Эти же взаимодействия, как предположили Чавес-Монтеро и его коллеги, можно использовать, чтобы оценить массу материи в пустоте между галактиками, измерив красное смещение последних — то, насколько сильно свет их звезд растягивается на пути к Земле.

Получив подобные данные для нескольких десятков тысяч галактик и их скоплений, расположенных как близко к Млечному Пути, так и удаленных от него на такое расстояние, что свет между ними идет 12,5 млрд лет, астрофизики измерили долю материи в пустоте между галактиками и составили карту ее распределения по Вселенной.

Оказалось, в межгалактической среде скрывается примерно половина всех запасов обычной материи. Это подтверждает измерения, которые проводили другими путями, и полностью объясняет ее «пропажу» из нитей паутины Вселенной, подытожили Чавес-Монтеро и его коллеги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрономы считают, что она находится в межгалактическом пространстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Контрабандные белорусские сигареты на $2 млн задержаны в Польше – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by