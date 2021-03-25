ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Реальный размер пенсий в Беларуси снижается второй месяц подряд

25.03.2021 18:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в феврале 2021 года снизился по сравнению с январем на 1,9%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с февралем прошлого года реальный размер пенсий вырос на 2,6%. 

 

Реальный размер пенсий в Беларуси снижается второй месяц подряд
На марше пенсионеров в Минске.

 

В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем реальный размер пенсий вырос на 4,1%, в январе — снизился на 1,1%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в феврале 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Александр Лукашенко 5 ноября 2020 года подписал указ № 409, которым предусматривался перерасчет трудовых пенсий и их повышение 1 декабря. Согласно документу, трудовые пенсии выросли в среднем на 5,4% (с 458,25 рубля в ноябре до 483 рублей в декабре).

В ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко предложил «поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы», при этом ему «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки».

«Государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы», — сказал Лукашенко. По его словам, предлагается подготовить программу «3+3», ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты, столько же добавит работодатель.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в феврале 2021 года снизился по сравнению с январем на 1,9%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с февралем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тры новыя палітвязьні з Жыткавічаў, Смаргоні і Менску. Агулам па краіне такіх— 302
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by