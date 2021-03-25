Реальный размер пенсий в Беларуси снижается второй месяц подряд

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в феврале 2021 года снизился по сравнению с январем на 1,9%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с февралем прошлого года реальный размер пенсий вырос на 2,6%.



На марше пенсионеров в Минске

В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем реальный размер пенсий вырос на 4,1%, в январе — снизился на 1,1%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в феврале 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Александр Лукашенко 5 ноября 2020 года подписал указ № 409, которым предусматривался перерасчет трудовых пенсий и их повышение 1 декабря. Согласно документу, трудовые пенсии выросли в среднем на 5,4% (с 458,25 рубля в ноябре до 483 рублей в декабре).

В ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко предложил «поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы», при этом ему «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки».

«Государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы», — сказал Лукашенко. По его словам, предлагается подготовить программу «3+3», ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты, столько же добавит работодатель.