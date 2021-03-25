СК завершил расследование дела в отношении 12 человек — они подозреваются в приготовлении к участию в массовых беспорядках

Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 12 лиц по фактам приготовления к участию в массовых беспорядках, уничтожению и повреждению имущества общеопасным способом, сообщает пресс-служба СК.





В отношении 11 обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще к одному — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества общеопасным способом, сопряженным с причинением ущерба в особо крупном размере), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках) Уголовного кодекса.

По данным следствия, обвиняемые «под влиянием призывов, размещенных в экстремистских телеграм-каналах», приняли решение «участвовать в массовых беспорядках, повреждении транспортных средств и общественных пунктов охраны правопорядка органов внутренних дел, поджогах киосков «Табакерка», расположенных на территории столицы, а также в вооруженном сопротивлении представителям власти».

Для этого, подчеркнули в СК, обвиняемые подготовили два револьвера, более 100 пригодных для стрельбы патронов, металлические арматуру, прутья и «ежи», пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также не менее 130 литров горючей и легковоспламеняющейся жидкости. Эти предметы обнаружены и изъяты в гараже одного из фигурантов.









Как отметили в комитете, изучение информации в телефонах обвиняемых показало, что «они обладали определенными знаниями об изготовлении коктейлей Молотова». «Следователями доказано, что данные сведения они собирали с помощью различных интернет-ресурсов, в том числе деструктивных телеграм-каналов, и предварительно проводили испытания изготовленных зажигательных смесей», — говорится в сообщении.

Обвиняемые были задержаны до «совершения противоправных деяний», подчеркнули в Следственном комитете. По его информации, практически все фигуранты ранее привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один из них ранее был судим за грабеж, хулиганство и насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Самому младшему из обвиняемых 19 лет, самому старшему — 51 год. Десять из 12 задержанных не были официально трудоустроены.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

Фото: Следственный комитет.