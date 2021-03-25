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Делегация китайских инвесторов в Крым оказалась челноками с рынка «Садовод»

25.03.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Делегация китайских инвесторов в Крым оказалась челноками с рынка «Садовод»
Иллюстративное фото
Делегация китайских инвесторов, которая в начале марта посетила Крым, провела переговоры с правительством полуострова, обсуждая туристический потенциал и перспективы экономического сотрудничества, оказалась группой челноков с московских оптово-розничных рынков.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителей китайской диаспоры в Москве.

Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай побывали в Крыму 11 марта, посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также поучаствовали в круглом столе с членами правительства полуострова - вице-премьером и министром финансов Ириной Кивико и замминистра курортов и туризма Юлией Мартыненко.

Крымский госфонд поддержки предпринимательства назвал китайцев «официальной делегацией», а телеканал «Россия-24» - «экспортно-импортной комиссией». Но в китайских источниках данных об их визите не оказалось - ни в сообщениях госагентства «Синьхуа», ни в официальной газете компартии «Жэньминь жибао», ни в аккаунтах китайских государственных ведомств и СМИ в соцсетях.

Один из участников визита - Чжао Кай - был назван гендиректором Пекинской экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн», которой, как пишет «Медуза», нет в китайском реестре юридических лиц.

Два других члена делегации являются совладельцами фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

На самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры.

По фото- и видеорепортажам живушие в столице китайцы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом: они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».

О самом визите китайцев в Крым собеседники «Медузы» узнали от корреспондента, отметив, что в китайской соцсети WeChat, из которой они получают новости, об этом никакой информации не было.
 
 
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Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на представителей китайской диаспоры в Москве.
 
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