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Гороскоп на 26 марта: что завтра ждет каждый знак Зодиака

25.03.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 26 марта: что завтра ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп на пятницу / inform-progulka.by
Завтрашний день не подходит для решения каких-либо важных дел. Постарайтесь не планировать ничего серьезного.

Об этом пишет 1001 гороскоп.

Овен


Завтра Овен будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Люди вокруг то и дело будут раздражать его отсутствием логики и непоследовательностью действий.

Телец


Завтра попытки взвалить на Тельца любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Прямо скажем, даже к своим обязанностям у Тельца не будет лежать душа.

Близнецы


Завтра Близнецы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на что-то нереальное. При этом не забыв потребовать от окружающих их немедленного воплощения.

Рак


Завтра все мысли и планы Рака будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность.

Лев


Лев завтра захочет отмахнуться от всех проблем. От самой мысли о том, что нужно их решат, у него будет сводить зубы.

Дева


Завтра в душе у Девы будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ей захочется быть сдержанной, с другой же – вряд ли это получится.

Весы


Завтра звезды гороскопа будут склонять Весы бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения.

Скорпион


Завтра Скорпиону будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Вам просто необходимо найти себе безопасный громоотвод - иначе рискуете взорваться.

Стрелец


В каких бы облаках завтра ни витал Стрелец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Стрельцу наделать больших глупостей.

Козерог


Завтра у Козерога есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства.

Водолей


Завтра Водолея будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Не пытайтесь изменить прошлое - просто сделайте выводы на будущее.

Рыбы


Весь день Рыбы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Не забудьте перейти от мыслей к действиям.
 
Теги: знакомства
 
 
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Попытки взвалить на Тельца дела, не входящие в круг его обязанностей, ни к чему не приведут.
 
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