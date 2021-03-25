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«Кто одевал? Ужас!»: вышедшую в свет Муцениеце назвали посмешищем

25.03.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Кто одевал? Ужас!»: вышедшую в свет Муцениеце назвали посмешищем
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с предпремьерного показа нового фильма, но публику заинтересовал не фильм, а внешний вид артистки. Поклонники дружно сошлись на том, что одевается Агата Муцениеце ужасно.

32-летняя актриса отправилась на предпоказ сериала “Happy End” в самом простом наряде: черные джинсы, черные ботинки и серая рубашка с чересчур длинными рукавами. Подписчики Агаты Муцениеце сразу обратили внимание на то, что этот образ ей совсем не идет. В многочисленных комментариях пользователи призвали актрису найти себе хорошего стилиста и слушаться его советов. Публика благосклонно заметила, что сама по себе Агата хороша и может похвастаться прекрасной фигурой, но одевается она как посмешище.

“Ну как можно так одеться” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Аутфит неудачный какой-то…” “Агата, ну найди ты себе уже норм стилиста, такая прекрасная и что на тебе?” “С такой прекрасной фигурой хочется Вас переодеть”. “ Уж простите, но наряд ужасный”.


Подписчики также припомнили Муцениеце ее участие в качестве ведущей в последнем сезоне шоу “Голос. Дети”. В рамках проекта на этапе слепых прослушиваний актриса беседует с юными участниками перед их выходом на сцену. При этом Агата одета в кожаный фиолетовый комбинезон, который фолловеры назвали скафандром и посоветовали срочно сменить.

Впрочем, нашлись у экс-супруги Павла Прилучного и ярые защитники, которые посчитали, что Агата Муцениеце в любом виде хороша и даже обычные джинсы ей очень идут.
 
 
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32-летняя актриса отправилась на предпоказ сериала “Happy End” в самом простом наряде.
 
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