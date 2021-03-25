Источник материала: UDF



Минск , 25 марта 2021-го / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержали двух водителей «за необоснованную подачу звукового сигнала» Задержанных завезли для разбирательства в милицию.

Задержанных завезли для разбирательства в милицию. Отмечается, что «их действиям дается правовая оценка».«Необоснованная подача звукового сигнала» водителями была одной из форм протеста в августе 2020-го и в более позднее время.Недавно начальник столичной ГАИрассказал, что после президентских выборов прошлого года в Минске за подачу звукового сигнала наказали 762 водителя. Около 150 из них лишили права управления.В обновленном КоАПе, который недавно начал действовать, говорит Бабич, уже «четко регламентируются нарушения данной категории».За подачу звукового сигнала при проведении массовых мероприятий предусмотрен штраф (290 рублей) с лишением права управления на срок до 1 года (или без лишения).