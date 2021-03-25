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В Минске задержали двух водителей «за необоснованную подачу звукового сигнала»

25.03.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске задержали двух водителей «за необоснованную подачу звукового сигнала»
Минск, 25 марта 2021-го / Еврорадио
В День Воли в Минске на проспекте Независимости гаишники задержали двух водителей «за необоснованную подачу [во время движения] звукового сигнала», сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Задержанных завезли для разбирательства в милицию. Отмечается, что «их действиям дается правовая оценка».

«Необоснованная подача звукового сигнала» водителями была одной из форм протеста в августе 2020-го и в более позднее время.

Недавно начальник столичной ГАИ Сергей Бабич рассказал, что после президентских выборов прошлого года в Минске за подачу звукового сигнала наказали 762 водителя. Около 150 из них лишили права управления.

В обновленном КоАПе, который недавно начал действовать, говорит Бабич, уже «четко регламентируются нарушения данной категории».

За подачу звукового сигнала при проведении массовых мероприятий предусмотрен штраф (290 рублей) с лишением права управления на срок до 1 года (или без лишения).
 
Теги: Минск
 
 
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