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Новые уголовные дела в Беларуси подталкивают ЕС к обсуждению четвертого пакета санкций
Источник материала: Партизан
В отношениях Беларуси и ЕС наблюдается своего рода патовая стабилизация. Это ситуация, когда конфликт не может быть разрешен на условиях одной из сторон.
Такой прогноз содержится в новом выпуске «Минского барометра». Его презентация состоялась в начале текущей недели.
Снижение активности
Как отмечается в новом выпуске, событийная динамика в отношениях Беларуси и ЕС снизилась по сравнению с предшествовавшими периодами мониторинга. Это связано, как минимум, с двумя факторами. Во-первых, в конце декабря – первой половине января дипломатическую активность традиционно снижают новогодние праздники. Во-вторых, после резкого ухудшения отношений и серии санкций-контрсанкций по «горячим следам» президентской кампании и на фоне активно развивавшегося внутриполитического кризиса в сентябре-ноябре 2020 года с обеих сторон начался своего рода процесс осмысления происходящего в отношениях.
Политологи напоминают, что основной внешнеполитический тезис всего ВНС касался белорусской многовекторности. Устами Лукашенко было заявлено, что именно эта концепция продолжит лежать в основе внешней политики Минска.
Европейская корректировка
В интервью РБК в кулуарах ВНС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей также заявил, что рассматривает трудности в отношениях с Евросоюзом временными, которые «нужно пережить»: «Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы».
На этом фоне некоторым наблюдателям показалось противоречивым также высказанное Макеем предложение откорректировать формулу экспортной диверсификации. В предыдущей Национальной программе поддержки и развития экспорта была зафиксирована цель равномерно распределять экспортные потоки между странами ЕАЭС, ЕС и «дальней дуги» в пропорции «треть-треть-треть».
Глава МИД предложил начать дискуссию о целесообразности перераспределить пропорции так, чтобы на Россию и страны ЕАЭС приходилось около 50% белорусского экспорта, а на два других направления – по 25%. Разумеется, такое предложение говорит о меньшей амбициозности Минска в отношениях с ЕС, чем в предыдущие годы.
Вместе с тем, как отмечают авторы «Минского барометра», несмотря на стратегическое стремление сохранить и развивать отношения с ЕС, Минск продолжил демонстрировать намерение резко отвечать на действия и решения европейских партнеров, которые считает неприемлемыми.
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