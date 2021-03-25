Время расплаты за БелАЭС

«Белорусы и рынок». Это попыталась выяснить газета





Энерготарифный обман

Помните, как чиновники всех мастей рассказывали, что с вводом в строй АЭС электричество для белорусов подешевеет? Но с 1 января тарифы на электроэнергию в Беларуси повысились в среднем на 10 % — и для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого электрические. Выросли и тарифы для обогрева жилья, причем в этом году вырастут как минимум еще раз — с 1 июня. Все это цена атомной станции для каждого белоруса, который из своего кармана вынужден расплачиваться за якобы очень продуманные решения чиновников.





Если вы считаете, что юридических лиц подорожание не коснулось, то зря. В основном они также стали платить больше, причем тарифы для них выросли более существенно. Подорожание электричества для промышленности, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг и всех прочих сфер, безусловно, разгонит инфляцию. И опять-таки ударит по карманам белорусов. Это только прямое следствие строительства реактора под Островцом — первого из двух.





А есть еще вопросы, связанные с использованием электроэнергии. Все затраты подсчитать трудно, но только по «Отраслевой программе развития электроэнергетики на 2016—2020 годы» и только на строительство двадцати электрокотлов (именно на них в Минэнерго делают ставку, планируя с их помощью «переварить» большую часть вырабатываемой БелАЭС электроэнергии) уже потрачено минимум 190,3 млн долларов.





Кроме того, в «мероприятия по режимной интеграции АЭС в баланс энергосистемы» включено и строительство четырех пиково-резервных источников на других станциях — стоимостью 516,1 млн долларов. Все эти затраты никак не учитываются ни при расчете себестоимости электроэнергии с БелАЭС, ни при расчете стоимости станции.





Впрочем, как и проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию электрокотлов (общей мощностью 916 МВт) в десятках котельных по всей стране. И если по многим другим затратным пунктам «инвестиционных программ», связанных с увеличением энергопотребления, можно спорить, то это однозначно не нужные (при отсутствии АЭС) объекты.





Двенадцатого января замминистра энергетики Михаил Михадюк подписал «Программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021—2025 годы». В ней указано, что на реализацию потребуется 5 млрд 547 млн рублей, а целью является увеличение электропотребления.





Эти затраты также не учитываются в себестоимости атомной станции. Но ведь если бы ее не строили, то и не потребовалось бы увеличивать энергопотребление населением. В Беларуси много лет боролись за то, чтобы оно снизилось, и программы эти еще действуют, и принимаются новые!





Одна из основных и направленная вовсе не на снижение энергоемкости — «Программа комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021—2025 годы». Цена ее — 9110,4 млн рублей.





Мы попросили оценить эти документы двух независимых экспертов — белорусского и российского.





Беларусь могла бы быть маяком для постсоветского пространства





Генеральный директор Института проблем энергетики (Россия) доктор технических наук, профессор Булат НИГМАТУЛИН не видит в документах Минэнерго ключевого элемента прогнозов и планов.





— В «Плане развития электро­энергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС» написано много чего, но нет главного — описания механизма, как вы будете отдавать деньги России за АЭС. А это минимум 15 млрд долларов. И дураку понятно: эти огромные деньги будут «вписаны» в тарифы, и цена электроэнергии станет тормозом для развития вашей экономики!





Белорусские власти сделали две ошибки: первую — построили АЭС, абсолютно не нужную стране; вторую — построили ее в кредит. Теперь кредит нужно отдавать, и единственный вариант решения — сделать все возможное, чтобы не платить за АЭС, то есть просить Россию увеличить сроки выплаты кредита с 20 до 50 лет, а то и до 60 — срок «жизни» станции.





К тому времени деньги девальвируются, и такая рассрочка поможет вам. И именно это самая главная задача, а не увеличение энергопотребления! Власти должны подписать какие-то юридически обязывающие документы, чтобы будущее правительство Беларуси, опираясь на них, могло сдвинуть сроки выплат.





Что касается увеличения энергопотребления (темы другого документа Минэнерго), то путь один — развитие энергоемких производств. Никакие дополнительные цеха и электрокотлы не дадут значительной прибавки потребления. Причем должно расти (кратно!) не машиностроение, не приборостроение, а металлургия и производство цемента — то, что у вас сейчас убыточно. Все это требует многомиллиардных (и долго окупающихся) инвестиций. А у вас денег нет!





Электроэнергию можно было бы экспортировать в ЕС, зарабатывать, не зря ведь станцию строили под боком у Литвы, но при нынешнем режиме это невозможно. А у России нет потребности в вашей электроэнергии, у нас свои мощности не загружены. Вы в тупике, потому что с 2012 года экономика не растет — энергопотребление примерно на одном уровне.





Вам надо не глупостями по поводу «замены углеводородов» заниматься, а развитием экономики. Ведь у вас отличное геополитическое положение — на развилке транспортных путей, замечательный народ — образованный, трудолюбивый, не спившийся, имеющий моральные авторитеты.





И еще. Вам не стоит ссориться с соседями, прежде всего с Россией. Пока же все наоборот — Лукашенко испортил отношения практически со всеми соседними странами, ведя бездарную политику. Беларусь могла бы быть маяком для постсоветского пространства — а вот не получается.





Экспорта не будет?





Глава Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир НИСТЮК удивлен, что по сути общенациональная программа вышла в свет под «шапкой» профильного министерства.





— Проект программы развития отрасли до 2025 года — это ведомственный документ Минэнерго, но в нем почему-то прописываются меры и шаги, которые касаются множества других министерств, вплоть до МИДа. Это юридически абсолютно неверно. То же самое и по другим программам.





В целом все эти сырые и непродуманные документы, к обсуждению которых никого из независимых экспертов не допустили, принимаются с одной мыслью: время пройдет, АЭС запустят, а будет ли сделано то, что прописано, не важно. Авторы уже переберутся в другие кабинеты или будут почивать на повышенной пенсии — никто за эти решения не ответит.





В той же «Программе комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021—2025 годы», указано, что на ее реализацию будет потрачено 9,1 млрд рублей. Главный вопрос: откуда деньги? В казне их нет, а госдолг растет не по дням, а по часам. И запуск АЭС автоматически запустил процесс уплаты еще одного, в 10 млрд долларов, кредита РФ.





Минэнерго, и государство в целом, ищут деньги привычными путями: увеличивая тарифы и поднимая налоги. Вопрос в том, что эти меры не только ухудшают бизнес- и инвестиционный климат, но и дают только кратковременный эффект, а платить за АЭС мы будем десятилетиями. И перекредитоваться не получится: кроме китайцев, денег никто не даст. Да и китайцы выделяют их только под связанные кредиты, так что, по сути, деньги остаются в самом Китае, перетекая с одного счета на другой.





Кто-то может сказать, что 5 млрд 687,8 млн в этой программе — это деньги «Белэнерго», не бюджета. Но хочется спросить: «Белэнерго» — государственная структура, откуда у нее прибыль? Я возглавляю ассоциацию 11 лет, и мы никак не можем добиться от «Бел­энерго» ответа на вопрос: откуда у них такая прибыль?





Уверен, из наших же карманов — за счет повышения тарифов на электроэнергию, на транспортировку ее. Где они еще возьмут деньги? В Евросоюз электроэнергию не продать (и вряд ли получится при сохранении статус-кво), если экспортировать в Россию, то за бесценок, ниже себестоимости, потому что у поставщиков-россиян электроэнергия очень дешевая.





Да и само Министерство энергетики признает, что экспорта электроэнергии у нас не будет вообще — в таблице с 2021 по 2025 год стоят нули! Что же мы будем делать, когда запустим второй блок АЭС?! Ведь даже сейчас ее производство превышает все возможные потребности.