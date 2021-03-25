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Молодежь Минска облагородила мемориальный комплекс «Тростенец»
25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Место памяти и скорби. Молодежь Минска помогает создавать информационный центр в мемориальном комплексе «Тростенец», передает «МИР 24».
Сегодня были сделаны первые шаги. Волонтеры облагородили внутреннее помещение будущего центра и территорию вокруг него. Когда строительство закончится, здесь можно будет узнать историю этого места, заказать экскурсию. На втором этаже здания появится музей. По числу жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.
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По числу жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.
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