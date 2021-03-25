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Молодежь Минска облагородила мемориальный комплекс «Тростенец»

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Место памяти и скорби. Молодежь Минска помогает создавать информационный центр в мемориальном комплексе «Тростенец», передает «МИР 24».

Сегодня были сделаны первые шаги. Волонтеры облагородили внутреннее помещение будущего центра и территорию вокруг него. Когда строительство закончится, здесь можно будет узнать историю этого места, заказать экскурсию. На втором этаже здания появится музей. По числу жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.

«Эта земля для нас – святыня. И такие подобные участки в Беларуси для нас всегда являются знаком молитвенной памяти. здесь человек начинает по-особому ценить жизнь – как святыню и как божий дар», – рассказал клирик Всехсвятского прихода, протоиерей Алексей Васин.

Мемориал на месте бывшего концлагеря построили в 60-е годы. А шесть лет назад здесь появился центральный монумент «Врата памяти».



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Теги: Минск
 
 
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По числу жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки.
 
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