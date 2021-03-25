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Лукашенко обсудил расширение торговли с губернатором Приморья Кожемяко

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приморский край закупит 400 единиц белорусской коммунальной техники, а также дизель-генераторы. Таковы торговые планы на два года, сообщает «МИР 24».

Сотрудничество Беларуси и российского региона обсудили президент Александр Лукашенко и губернатор Олег Кожемяко. В январе товарооборот составил свыше 2,5 миллиона долларов. Почти в четыре раза больше, чем в январе прошлого года. Беларусь поставляет в Приморский край грузовые автомобили, части подвижного состава. И стороны готовы расширять торговлю.

«Продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта. Вы знаете, что мы не вводили никаких локдаунов. Наши предприятия работали бесперебойно. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось, и готовы наши технологии, у нас опыт есть по Сахалину, создавать соответствующие объекты по всем направлениям», – указал Александр Лукашенко.

Также белорусские строители сдадут «под ключ» здание театра в Приморье. Оно станет частью масштабного выставочного центра.

«Это проект двух президентов, это действительно история на века. Это культурно-выставочный центр во Владивостоке. Это довольно большое здание с самой современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет театральная Мариинская сцена с возможностями просмотра оперы и балета», – отметил губернатор Приморского края.

Олег Кожемяко пригласил Александра Лукашенко во Владивосток и пообещал в сентябре этого года открыть там торговый дом Беларуси.



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В январе товарооборот составил свыше 2,5 миллиона долларов. Это почти в четыре раза больше, чем в январе прошлого года.
 
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