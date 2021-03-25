|
Лукашенко обсудил расширение торговли с губернатором Приморья Кожемяко
25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приморский край закупит 400 единиц белорусской коммунальной техники, а также дизель-генераторы. Таковы торговые планы на два года, сообщает «МИР 24».
Также белорусские строители сдадут «под ключ» здание театра в Приморье. Оно станет частью масштабного выставочного центра.
«Это проект двух президентов, это действительно история на века. Это культурно-выставочный центр во Владивостоке. Это довольно большое здание с самой современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет театральная Мариинская сцена с возможностями просмотра оперы и балета», – отметил губернатор Приморского края.
Олег Кожемяко пригласил Александра Лукашенко во Владивосток и пообещал в сентябре этого года открыть там торговый дом Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе товарооборот составил свыше 2,5 миллиона долларов. Это почти в четыре раза больше, чем в январе прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)