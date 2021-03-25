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Вечер в Минске. Что происходит в городе

25.03.2021 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечерний Минск заметно наполнился спецтехникой: читатели из разных районов столицы делятся фото и видео с характерными микроавтобусами и автозаками. В районе Октябрьской площади во время интервью с Ниной Багинской силовик внезапно задержал девушку с фотоаппаратом. Список задержанных, который ведут волонтеры, постепенно наполняется. Все, что происходит в Минске и стране вечером 25 марта, собираем здесь.

На Октябрьской площади сотрудники ГАИ и мотоцикл с бело-красно-белыми лентами

На Октябрьской площади сотрудники ГАИ стояли возле мотоцикла. Рядом с ними была пара десятков человек. Нина Багинская дошла до Красного костела и осталась на его ступеньках. Рядом с ней — сотрудник СТВ Григорий Азаренок. Тем временем по проспекту Независимости в сторону Дворца Республики проехала колонна автозаков. По словам очевидцев, байкера отпустили, люди разошлись с площади. Практически сразу после этого к Дворцу Республики подъехало несколько характерных микроавтобусов.

Вечер в Минске. Что происходит в городе

Нина Багинская дает интервью, за ее спиной задерживают девушку

Пока Нина Багинская давала интервью Константину Придыбайло, на заднем плане человек в балаклаве схватил и увел женщину с фотоаппаратом.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Вечерний Минск заметно наполнился спецтехникой: читатели из разных районов столицы делятся фото и видео с характерными микроавтобусами и автозаками. В районе...
 
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