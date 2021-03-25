Источник материала: Sputnik Беларусь

Производство препарата началось в четверг на площадке Центра имени Чумакова – старт процессу дал глава Минобрнауки Валерий Фальков. При министре была разлита первая упаковка с препаратом – под номером 0001.

Вакцина "КовиВак" - цельновиронная, в основе препарата использован SARS-CoV-2, но он обработан так, что лишен своих инфекционных свойств, но способен при этом вызывать иммунную реакцию. Вводится препарат внутримышечно.

Зарегистрирован препарат был в феврале этого года. До конца 2021-го планируют произвести не менее 10 миллионов доз "КовиВака".

"КовиВак" стал третьей по счету вакциной от COVID-19, произведенной в России. В стране уже одобрены два препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

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