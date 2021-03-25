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Производство вакцины "КовиВак" запустили в России: как это было - видео
25.03.2021 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Производство препарата началось в четверг на площадке Центра имени Чумакова – старт процессу дал глава Минобрнауки Валерий Фальков. При министре была разлита первая упаковка с препаратом – под номером 0001.
Вакцина
Зарегистрирован препарат был в феврале этого года. До конца 2021-го планируют произвести не менее 10 миллионов доз "КовиВака".
"КовиВак" стал третьей по счету вакциной от COVID-19, произведенной в России. В стране уже одобрены два препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
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Официально стартовало производство третьей по счету российской вакцины от коронавируса – "КовиВак". Смотрите на видео, как разливались первые ампулы с препаратом.
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