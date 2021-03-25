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Не так как сегодня: как раньше Лукашенко и Марзалюк реагировали на «Жыве Беларусь!» и День Воли

25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несколько иначе, чем сегодня.

В этом году власти запретили празднование Дня Воли. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк по этому поводу промолчал. Хотя раньше у него была другая позиция, напоминает историк Александр Пашкевич.

Не так как сегодня: как раньше Лукашенко и Марзалюк реагировали на «Жыве Беларусь!» и День Воли

Да и сам Александр Лукашенко относился к празднованию Дня Воли по-другому. На столетие БНР он разрешил митинг возле Оперного театра, а в 2019-м заявил: «Что касается роли БНР, значения БНР, вы видите, что мы предприняли на уровне президента переоценку ценностей и спокойно движемся в направлении того, чтобы разобраться, как было и что было».

Лукашенко не только принимал присягу под БЧБ-флагом, но, как вспомнили некоторые, аплодировал фразе «Жыве Беларусь!». Случилось это в 1995 году на праздновании 75-летия Купаловского театра.

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