Количество признанных правозащитниками политзаключенных перевалило за триста

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще трех человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном 25 марта на сайте spring96.org .



Ромуальд Улан. Фото: Белсат.

Таким образом, сейчас в стране 302 политзаключенных.

Статус политических заключенных получили Владимир Шакун (осужден на два года ограничения свободы в учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 368 и ст. 370 УК — оскорбление президента и государственных символов), Илья Тананко (1,5 года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 369 УК — оскорбление представителя власти) и Ромуальд Улан (2,5 года ограничения свободы в учреждении открытого типа, ст. 188 УК — клевета). Все они уже направлены в места отбывания наказания. В 1996—2003 годах Улан издавал независимую «Новую газету Смаргоні».

Правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Они считают преследование и лишение свободы Шакуна, Тананко и Улана «политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения».

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить этих людей и прекратить их уголовное преследование, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям уголовные дела.

Кроме того, они требуют «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, учреждения «Инициатива FORB» и «Хьюман константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.