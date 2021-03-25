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МВД сообщает о задержании десяти «футбольных фанатов с праворадикальными взглядами» — участников протестов в Молодечно

25.03.2021 19:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция задержала десятерых жителей Молодечненского района (Минская область) от 18 до 42 лет, которые, как утверждается, участвовали в протестах 9 августа 2020 года в центре Молодечно.

 

МВД сообщает о задержании десяти «футбольных фанатов с праворадикальными взглядами» — участников протестов в Молодечно

 

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что все задержанные — «активные участники околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных взглядов». Их вычислили оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и местного уголовного розыска.

 

 

«Вечером 9 августа в Молодечно они участвовали в протестах на центральной площади города: становились в сцепку и не реагировали на неоднократные предупреждения покинуть несанкционированное массовое мероприятие, — говорится в сообщении. — Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них. Все водворены в ИВС».

«Дома у фигурантов нашли фанатскую и протестную атрибутику, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами об их протестной деятельности», — отметила Чемоданова.

 

 

 
 
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Милиция задержала десятерых жителей Молодечненского района (Минская область) от 18 до 42 лет, которые, как утверждается, участвовали в протестах 9 августа 2020 года в...
 
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