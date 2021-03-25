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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 302 человек
Источник материала: АФН
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 302 человек, сообщил сегодня правозащитный центр «Весна».
Только на текущей неделе белорусские правозащитные организации признали политзаключенными 15 человек, подвергшихся уголовному преследованию со стороны властей за участие в мероприятиях протестного характера.
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 302 человек, сообщил сегодня правозащитный центр «Весна».
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