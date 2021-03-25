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Власти РБ намерены потратить 378,8 млн. рублей на инвестпрограмму в 21 году

25.03.2021 19:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2021 год, которая обойдется налогоплательщикам стране 378 779 733,8 рубля.

Согласно указу №115 от 24 марта 2021 года, за счет средств республиканского бюджета 189 298 129,4 рубля будет направлено на финансирование строек и объектов для республиканских нужд.

Еще 188 001 329,4 рубля будут потрачены на объекты коммунальной собственности.

 
 
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В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2021 год, которая обойдется налогоплательщикам стране 378 779 733,8 рубля.
 
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