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Власти РБ намерены потратить 378,8 млн. рублей на инвестпрограмму в 21 году
Источник материала: АФН
В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2021 год, которая обойдется налогоплательщикам стране 378 779 733,8 рубля.
Согласно указу №115 от 24 марта 2021 года, за счет средств республиканского бюджета 189 298 129,4 рубля будет направлено на финансирование строек и объектов для республиканских нужд.
Еще 188 001 329,4 рубля будут потрачены на объекты коммунальной собственности.
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В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2021 год, которая обойдется налогоплательщикам стране 378 779 733,8 рубля.
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