Власти РБ намерены потратить 378,8 млн. рублей на инвестпрограмму в 21 году

Источник материала: АФН

В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2021 год, которая обойдется налогоплательщикам стране 378 779 733,8 рубля.

Согласно указу №115 от 24 марта 2021 года, за счет средств республиканского бюджета 189 298 129,4 рубля будет направлено на финансирование строек и объектов для республиканских нужд.

Еще 188 001 329,4 рубля будут потрачены на объекты коммунальной собственности.