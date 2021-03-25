ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автостраховки, выданные на территории Беларуси и России, будут признавать на всей территории Союза

25.03.2021 19:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это произойдет после того, как Парламентское собрание Союза Беларуси и России примет соответствующее решение. Вопрос обещают вынести на летнюю сессию.


Фото: expertcar23.ru

Об этом сообщил председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров, передает Белта.

Артем Туров рассказал, что тему распространения полисов автострахования на все Союзное государство поднимали в своих обращениях белорусы и россияне. По его словам, поддержка профильных госорганов и автостраховщиков получена. Вопрос планируется вынести на летнюю сессию Парламентского собрания.

«Либо это будет межправительственный договор, который приведет к конкретному изменению, либо модельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию национальными парламентами. По этим двум направлениям будем двигаться параллельно", - пояснил председатель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают все финансовые механизмы до июня, чтобы обсуждение получилось максимально конструктивным.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произойдет после того, как Парламентское собрание Союза Беларуси и России примет соответствующее решение. Вопрос обещают вынести на летнюю сессию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 302 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by