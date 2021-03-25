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Автостраховки, выданные на территории Беларуси и России, будут признавать на всей территории Союза
Источник материала: Партизан
Это произойдет после того, как Парламентское собрание Союза Беларуси и России примет соответствующее решение. Вопрос обещают вынести на летнюю сессию.
Фото: expertcar23.ru
Об этом сообщил председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров,
Артем Туров рассказал, что тему распространения полисов автострахования на все Союзное государство поднимали в своих обращениях белорусы и россияне. По его словам, поддержка профильных госорганов и автостраховщиков получена. Вопрос планируется вынести на летнюю сессию Парламентского собрания.
«Либо это будет межправительственный договор, который приведет к конкретному изменению, либо модельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию национальными парламентами. По этим двум направлениям будем двигаться параллельно", - пояснил председатель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают все финансовые механизмы до июня, чтобы обсуждение получилось максимально конструктивным.
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Это произойдет после того, как Парламентское собрание Союза Беларуси и России примет соответствующее решение. Вопрос обещают вынести на летнюю сессию.
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