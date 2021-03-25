В ход идут даже «забытые технологии». Как к приезду Лукашенко в Пинске меняют бордюры

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Энергетики закрашивают надписи на теплотрассе. Их было так много, что сейчас теплотрасса выглядит зеброй. Дорожные и строительные организации работают на замене бордюров. В районе многоэтажной жилой застройки на одном из участков полностью срезан верхний слой асфальта, здесь будет выполнено сплошное асфальтирование,media-polesye.by.