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В ход идут даже «забытые технологии». Как к приезду Лукашенко в Пинске меняют бордюры
Источник материала: Партизан
На проспекте Жолтовского техники и рабочей силы снова, как никогда, много. Город готовят к приезду Лукашенко.
Фото: media-polesye.by
Энергетики закрашивают надписи на теплотрассе. Их было так много, что сейчас теплотрасса выглядит зеброй. Дорожные и строительные организации работают на замене бордюров. В районе многоэтажной жилой застройки на одном из участков полностью срезан верхний слой асфальта, здесь будет выполнено сплошное асфальтирование,
Фото: media-polesye.by
Фото: media-polesye.by
Местами применяются давно забытые технологии. На месте отсутствующих бордюров устанавливается деревянная опалубка и заполняется привозным бетоном. Из орудий производства – доска, лопата, тачка.
– Современные технологии? – в шутку интересуемся у рабочих.
– Это называется «пыль в глаза», – отвечают.
Фото: media-polesye.by
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На проспекте Жолтовского техники и рабочей силы снова, как никогда, много. Город готовят к приезду Лукашенко.
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