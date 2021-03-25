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В ход идут даже «забытые технологии». Как к приезду Лукашенко в Пинске меняют бордюры

25.03.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На проспекте Жолтовского техники и рабочей силы снова, как никогда, много. Город готовят к приезду Лукашенко.


Фото: media-polesye.by

Энергетики закрашивают надписи на теплотрассе. Их было так много, что сейчас теплотрасса выглядит зеброй. Дорожные и строительные организации работают на замене бордюров. В районе многоэтажной жилой застройки на одном из участков полностью срезан верхний слой асфальта, здесь будет выполнено сплошное асфальтирование, сообщает media-polesye.by.


Фото: media-polesye.by


Фото: media-polesye.by

Местами применяются давно забытые технологии. На месте отсутствующих бордюров устанавливается деревянная опалубка и заполняется привозным бетоном. Из орудий производства – доска, лопата, тачка.

– Современные технологии? – в шутку интересуемся у рабочих.

– Это называется «пыль в глаза», – отвечают.


Фото: media-polesye.by
 
 
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На проспекте Жолтовского техники и рабочей силы снова, как никогда, много. Город готовят к приезду Лукашенко.
 
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