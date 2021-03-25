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Суд Санкт-Петербурга арестовал 4 белорусов за "незаконную акцию"

25.03.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на срок от 2 до 7 суток четырех граждан Беларуси за "незаконную акцию", сообщает ТАСС. Они выходили с бело-красно-белыми флагами на улицы российского города в поддержку протестующих в Беларуси. Наказали белорусов за несогласованную акцию, которая прошла 24 марта на Морской набережной.



Мартовская акция в Санкт-Петербурге / facebook.com/bielaruskisviet/​

Юлия Штанько за "нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" осуждена на 7 суток, Павел Штанько и Жанна Галеева получили по 5 суток, Егор Мякинников — 2 суток административного ареста. Мякинникова освободили, передает Еврорадио, поскольку он уже отбыл наказание, ожидая за решеткой суда.

Еще один задержанный, Владимир Драгун, гражданин России, являющийся участником белорусского землячества, ждет суда, назначенного на 26 марта.
 
 
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Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на срок от 2 до 7 суток четырех граждан Беларуси за "незаконную акцию", сообщает ТАСС. Они выходили с...
 
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