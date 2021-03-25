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Суд Санкт-Петербурга арестовал 4 белорусов за "незаконную акцию"
Источник материала: Партизан
Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на срок от 2 до 7 суток четырех граждан Беларуси за "незаконную акцию", сообщает ТАСС. Они выходили с бело-красно-белыми флагами на улицы российского города в поддержку протестующих в Беларуси. Наказали белорусов за несогласованную акцию, которая прошла 24 марта на Морской набережной.
Мартовская акция в Санкт-Петербурге / facebook.com/bielaruskisviet/
Юлия Штанько за "нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" осуждена на 7 суток, Павел Штанько и Жанна Галеева получили по 5 суток, Егор Мякинников — 2 суток административного ареста. Мякинникова освободили,
Еще один задержанный, Владимир Драгун, гражданин России, являющийся участником белорусского землячества, ждет суда, назначенного на 26 марта.
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Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на срок от 2 до 7 суток четырех граждан Беларуси за "незаконную акцию", сообщает ТАСС. Они выходили с...
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