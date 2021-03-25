Засекретили постановление о социально-экономическом развитии на 2021 год. Спросили почему

Источник материала: Onliner

Ежегодное постановление о социально-экономическом развитии Беларуси утверждалось на ближайший год и было доступно каждому на сайте Минэкономики (вот прошлогодний документ ). Но в этом году что-то пошло не так: аналогичное постановление на 2021 год вышло под грифом «Для служебного пользования», то есть почитать его так просто не выйдет. Onliner попытался узнать, в чем причина секретности.

Если вы вдруг забыли, Беларусь живет планами-пятилетками. У нас есть множество самых разных прогнозов и планов: Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года, Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года и ежегодные постановления «О задачах социально-экономического развития». В последнем документе прописываются самые масштабные планы и прогнозы для экономики на год для правительства, Нацбанка, министров, концернов, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.

В конце прошлого года был подписан указ президента «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». В нем — ориентиры для экономики на год: рост ВВП на 1,8%, инфляция на социально значимые товары не более 4,9%, фактическая безработица не выше 4,2—4,4% и другие параметры. Чтобы исполнить указ, Совмин должен был за 2 месяца утвердить целевой план развития, «обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности». Все было сделано в срок, но на постановлении «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» неожиданно появился гриф «Для служебного пользования».

Обычно такой гриф ставят на документах, распространение которых организации считают «нежелательным в интересах обеспечения своей деятельности». Пытаемся узнать причину секретности у Совмина:

— Постановление вышло, но оно для служебного пользования. Я не могу ответить на вопрос почему, позвоните в Минэкономики, — пояснил пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

Идем куда отправили — в Министерство экономики.

— Мы не будем это комментировать, — коротко ответили в пресс-службе министерства.