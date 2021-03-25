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Засекретили постановление о социально-экономическом развитии на 2021 год. Спросили почему
Источник материала: Onliner
Ежегодное постановление о социально-экономическом развитии Беларуси утверждалось на ближайший год и было доступно каждому на сайте Минэкономики (вот прошлогодний
Если вы вдруг забыли, Беларусь живет планами-пятилетками. У нас есть множество самых разных прогнозов и планов: Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года, Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года и ежегодные постановления «О задачах социально-экономического развития». В последнем документе прописываются самые масштабные планы и прогнозы для экономики на год для правительства, Нацбанка, министров, концернов, председателей облисполкомов и Минского горисполкома.
В конце прошлого года был
Обычно такой гриф ставят на документах, распространение которых организации считают «нежелательным в интересах обеспечения своей деятельности». Пытаемся узнать причину секретности у Совмина:
— Постановление вышло, но оно для служебного пользования. Я не могу ответить на вопрос почему, позвоните в Минэкономики, — пояснил пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.
Идем куда отправили — в Министерство экономики.
— Мы не будем это комментировать, — коротко ответили в пресс-службе министерства.
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Ежегодное постановление о социально-экономическом развитии Беларуси утверждалось на ближайший год и было доступно каждому на сайте Минэкономики (вот...
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