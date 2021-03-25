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Буконкин: что ждет "бчб-проект" в Беларуси, и кто стоит за Байденом

25.03.2021 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием директора "Центра изучения политики и безопасности" Дениса Буконкина. 

© Sputnik
Уралов: я вижу три сценария развития событий 25 марта в Беларуси

Темы беседы:

― можно ли сегодня констатировать сворачивание "бчб-проекта" как массового общественного явления?

― Байден как особое политическое явление: кто за ним стоит?

белорусско-польские отношения: стоит ли ждать "потепления"?

― с Западом и международными институтами все плохо: не пора ли выстраивать новую восточную "цивилизацию"?

― не станет ли указ о продаже пустующих на селе домов за одну базовую величину началом постепенной "деурбанизации"?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием директора "Центра изучения внешней политики и безопасности" Дениса Буконкина смотрите на Sputnik Беларусь.

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