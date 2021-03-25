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Буконкин: что ждет "бчб-проект" в Беларуси, и кто стоит за Байденом
25.03.2021 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием директора "Центра изучения политики и безопасности" Дениса Буконкина.
Темы беседы:
― можно ли сегодня констатировать сворачивание
― Байден как особое политическое явление: кто за ним стоит?
―
― с Западом и
― не станет ли указ о продаже
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием директора "Центра изучения внешней политики и безопасности" Дениса Буконкина смотрите на Sputnik Беларусь.
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