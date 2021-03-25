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Власти нашли положительный момент в том, что средняя зарплата с начала года упала почти на 200 рублей
Источник материала: Tut.by
В феврале 2021 года соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 40,2%. Информация об этом
В феврале 2021 года средний размер пенсии по возрасту составил 512,8 рубля. В номинальном выражении это на 11,9% больше, чем в феврале прошлого года, в реальном (с учетом инфляции) — на 2,9%. При этом средняя зарплата в феврале равнялась 1 277,1 рублям. Получается, соотношение средней зарплаты и средней пенсии составило 40,2%.
Из года в год чиновники стремятся довести пенсии до 40% от средней зарплаты (таким был
Получается, соотношение средней пенсии и средней зарплаты за последние два месяца изменилось значительно. При этом размер пенсий в это время не повышался, а вот зарплаты уменьшились. В феврале средняя зарплата составила 1 277,1 рубля, за первые два месяца года она упала на 197,5 рубля. Вероятно, этим снижением обусловлено увеличение соотношения средней пенсии и средней зарплаты.
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Власти нашли положительный момент в том, что средняя зарплата с начала года упала почти на 200 рублей
Теперь соотношение средней зарплаты и средней пенсии наконец-то больше 40%.
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