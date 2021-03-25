Власти нашли положительный момент в том, что средняя зарплата с начала года упала почти на 200 рублей

Источник материала: Tut.by

В феврале 2021 года соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 40,2%. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Минтруда. Правда, связано это не с тем, что в стране выросли трудовые пенсии, а с тем, что снизилась средняя зарплата.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В феврале 2021 года средний размер пенсии по возрасту составил 512,8 рубля. В номинальном выражении это на 11,9% больше, чем в феврале прошлого года, в реальном (с учетом инфляции) — на 2,9%. При этом средняя зарплата в феврале равнялась 1 277,1 рублям. Получается, соотношение средней зарплаты и средней пенсии составило 40,2%.

Из года в год чиновники стремятся довести пенсии до 40% от средней зарплаты (таким был план и на минувшую, и на ближайшую пятилетку). Однако взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы . Сейчас ни Минтруда, ни Белстат не публикуют данные по среднему размеру пенсий во возрасту (только средних назначенных). Если взять в расчет прогнозный показатель по средней пенсии по возрасту в декабре 2020-го в 499,7 рубля, то в последнем месяце прошлого года пенсии были ориентировочно на уровне 33,9% от средней зарплаты по стране.

Получается, соотношение средней пенсии и средней зарплаты за последние два месяца изменилось значительно. При этом размер пенсий в это время не повышался, а вот зарплаты уменьшились. В феврале средняя зарплата составила 1 277,1 рубля, за первые два месяца года она упала на 197,5 рубля. Вероятно, этим снижением обусловлено увеличение соотношения средней пенсии и средней зарплаты.