День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

Сегодня фактически с самого утра в центральных районах Минска наблюдается концентрация представителей силовых органов и спецтехники.





Десятки автозаков, автобусов и грузовиков для перевозки живой силы, а также служебные милицейские легковушки, водометы, мобильные заградительные системы и броневики замечены на площадках у Дома правительства со стороны улицы Советской, у Дворца спорта на проспекте Победителей, на парковке у здания президиума Академии наук и на улице Академической, за Дворцом Республики и в других точках города.

Дворец Независимости оцеплен по периметру вооруженными людьми в камуфляже.

































Улицы патрулируются усиленными нарядами по четыре-пять человек. Сотрудники органов в форме и штатском проводят точечные задержания.

















Превентивные задержания в столице и регионах проводились сегодня на протяжении всего дня .

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Списки задержанных», по состоянию на 18:00 в Минске задержан 21 человек,

По данным телеграм-каналов, примерно в половине седьмого были перекрыты проспекты Независимости и Победителей по направлениям к центру города.









Несмотря на противодействие, в разных районах города прошли локальные шествия под бело-красно-белыми флагами.







