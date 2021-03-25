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День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

25.03.2021 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня фактически с самого утра в центральных районах Минска наблюдается концентрация представителей силовых органов и спецтехники.

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

Десятки автозаков, автобусов и грузовиков для перевозки живой силы, а также служебные милицейские легковушки, водометы, мобильные заградительные системы и броневики замечены на площадках у Дома правительства со стороны улицы Советской, у Дворца спорта на проспекте Победителей, на парковке у здания президиума Академии наук и на улице Академической, за Дворцом Республики и в других точках города.

Дворец Независимости оцеплен по периметру вооруженными людьми в камуфляже.

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

Улицы патрулируются усиленными нарядами по четыре-пять человек. Сотрудники органов в форме и штатском проводят точечные задержания.

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

Превентивные задержания в столице и регионах проводились сегодня на протяжении всего дня.

Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Списки задержанных», по состоянию на 18:00 в Минске задержан 21 человек,

По данным телеграм-каналов, примерно в половине седьмого были перекрыты проспекты Независимости и Победителей по направлениям к центру города.

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

Несмотря на противодействие, в разных районах города прошли локальные шествия под бело-красно-белыми флагами.

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

День Воли в Минске. Центр города уставлен спецтехникой, милиция хватает прохожих

 

 
Теги: Минск
 
 
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