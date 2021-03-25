ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 2020 году на заработки за границу уехали тысячи белорусов. В МВД рассказали, куда именно (в ТОП-10 сменился лидер)

25.03.2021 19:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По сравнению с предыдущим годом число трудовых мигрантов сократилось в два раза, а также изменилось их основное направление.


В 2020 году на заработки за границу выехали 4 723 белоруса. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы: в 2019 году трудовых мигрантов было 9 061, в 2018-м — рекордные 11 093 человека, сообщает TUT.BY со ссылкой на Департамент по гражданству и миграции МВД.

В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике.

Обычно лидером по числу трудовых мигрантов была Россия, но в прошлом году ситуация изменилась, и на первом месте оказалась Литва.

Отметим, что ранее в МВД рассказывали, что с начала осени и до 21 октября в Польшу выехали около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. Очевидно, речь шла о тех, кто выехал за границу по любым причинам, не только в связи с трудоустройством при содействии организаций со специальным разрешением.

При этом, по данным МВД России, в 2020 году на миграционный учет первично поставили 85 590 белорусов, которые указали в документах, что въезжают для работы. 

Также, по данным Департамента по гражданству и миграции МВД, в прошлом году на работу в Беларусь приехали 15 422 иностранца. Опять же, речь идет о тех, кто получил специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью. По сравнению с 2019 годом число трудовых иммигрантов уменьшилось на 4129 человек.

Отдельно в МВД подсчитали, сколько иностранцев приехало работать в ПВТ. Их 931, то есть примерно каждый 16-й трудовой мигрант. По сравнению с 2019 годом их количество уменьшилось на 340 человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с предыдущим годом число трудовых мигрантов сократилось в два раза, а также изменилось их основное направление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзеяча Саюза палякаў журналіста Пачобута з Горадні перавезьлі ў Менск і дапыталі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by