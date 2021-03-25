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Партизанский День воли
Источник материала: Партизан
Белорусские власти отмечают День воли массовыми арестами, прекрытием центральных проспекттв и "парадом силовиков". Но белорусы все равно не сдаются. Напомним, что сегодня с утра прямо напротив Дома правительства был вывешен бело-красно-белый флаг как символ того, что воля белорусов не сломлена. Партизанские акции продолжались в течение всего дня, в том числе вечером.
Нина Багинская все-таки подняла бело-красно-белый флаг на Октябрьской площади
Спецэфиры независимых СМИ.
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Белорусские власти отмечают День воли массовыми арестами, прекрытием центральных проспекттв и "парадом силовиков". Но белорусы все равно не сдаются. Напомним, что...
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