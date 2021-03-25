Получить посылку на почте теперь можно без паспорта и извещений. Как это сделать?

Фото: mediabrest.by

«Белпочта» сообщила: чтобы получить посылку без паспорта и извещений, нужно выполнить определенный алгоритм,blizko.by. Сразу проходит регистрация на сайте, в личном кабинете. Здесь необходимо ввести паспортные данные. Далее – распечатать и заполнить заявление, вместе с паспортом и заявлением прийти в любое отделение почтовой связи. Здесь сотрудник отделения идентифицирует заявителя. После этого посылки можно будет получать, называя свою фамилию, адрес, телефон либо номер отправления, который приходит обычным SMS-сообщением. «Белпочта» отмечает, что сервис предоставляется бесплатно.