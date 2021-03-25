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Получить посылку на почте теперь можно без паспорта и извещений. Как это сделать?
Источник материала: Партизан
Получать почтовые отправления можно с помощью SMS-кода.
Фото: mediabrest.by
«Белпочта» сообщила: чтобы получить посылку без паспорта и извещений, нужно выполнить определенный алгоритм,
Кстати, извещения часто приходят намного позже попадания посылки в место назначения. Сейчас об этом можно узнать сразу, увидев статус «Поступило в учреждение доставки».
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Получать почтовые отправления можно с помощью SMS-кода.
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