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Сотрудники МЧС взорвали 56-метровую трубу в Бобруйске – видео

25.03.2021 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации спасателей, аварийная кирпичная труба находилась на территории ЗАО "Легпромразвитие" – предприятие обратилось в МЧС с просьбой демонтировать ее.

Работами на объекте занимались сотрудники взрывотехнической службы отряда спецназначения "Зубр". В результате подрыва труба обрушилась в заданный сектор, не повредив близлежащие жилые дома.

 
 
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Сотрудники МЧС взорвали в Бобруйске 56-метровую дымовую трубу. Смотрите на видео, как происходил подрыв.
 
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