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Нежный домашний пирог с красной рыбой. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нежный домашний пирог с красной рыбой. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Из красной рыбы можно приготовить массу полезных и вкусных угощений. Например, пирог. Простым рецептом этого блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

  • 1/2 пачки сливочного масла;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 1–1,5 ст. муки;
  • сахар, соль – щепотка.

Для начинки вам понадобится:

  • 500 г красной рыбы;
  • 1 помидор.   

Для заливки вам понадобится:

  • 2 куриных яйца;
  • 100 г. творожного сливочного сыра;
  • 3-4 веточки петрушки. 

Как готовить?

1. Сливочное масло растопить. Добавить сметану, муку. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 30 минут.


2. Кусочки красной рыбы разморозить. Удалить лишнюю жидкость.


3. Тесто раскатать на пергаменте. Вырезать круг в соответствии с диаметром формы для выпечки. Положить тесто в форму, сформировав бортики.


4. Выложить в форму красную рыбу, затем сверху измельчённый помидор.


5. В отдельной ёмкости смешать яйца, творожный сыр, чеснок и петрушку.



6. Залить пирог яично-сырной смесью.


7. Выпекать пирог в духовке 35 минут при температуре 180°С.


Приятного аппетита!

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Из красной рыбы можно приготовить массу полезных и вкусных угощений. Например, пирог. Простым рецептом этого блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для...
 
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