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Нежный домашний пирог с красной рыбой. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Из красной рыбы можно приготовить массу полезных и вкусных угощений. Например, пирог. Простым рецептом этого блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для теста вам понадобится:
Для начинки вам понадобится:
Для заливки вам понадобится:
Как готовить?
1. Сливочное масло растопить. Добавить сметану, муку. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 30 минут.
2. Кусочки красной рыбы разморозить. Удалить лишнюю жидкость.
3. Тесто раскатать на пергаменте. Вырезать круг в соответствии с диаметром формы для выпечки. Положить тесто в форму, сформировав бортики.
4. Выложить в форму красную рыбу, затем сверху измельчённый помидор.
5. В отдельной ёмкости смешать яйца, творожный сыр, чеснок и петрушку.
6. Залить пирог яично-сырной смесью.
7. Выпекать пирог в духовке 35 минут при температуре 180°С.
Приятного аппетита!
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Из красной рыбы можно приготовить массу полезных и вкусных угощений. Например, пирог. Простым рецептом этого блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для...
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