Нежный домашний пирог с красной рыбой. Пошаговый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Из красной рыбы можно приготовить массу полезных и вкусных угощений. Например, пирог. Простым рецептом этого блюда делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

1/2 пачки сливочного масла;

3 ст. л. сметаны;

1–1,5 ст. муки;

сахар, соль – щепотка.

Для начинки вам понадобится:

500 г красной рыбы;

1 помидор.

Для заливки вам понадобится:

2 куриных яйца;

100 г. творожного сливочного сыра;

3-4 веточки петрушки.

Как готовить?

1. Сливочное масло растопить. Добавить сметану, муку. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 30 минут.





2. Кусочки красной рыбы разморозить. Удалить лишнюю жидкость.





3. Тесто раскатать на пергаменте. Вырезать круг в соответствии с диаметром формы для выпечки. Положить тесто в форму, сформировав бортики.





4. Выложить в форму красную рыбу, затем сверху измельчённый помидор.





5. В отдельной ёмкости смешать яйца, творожный сыр, чеснок и петрушку.









6. Залить пирог яично-сырной смесью.





7. Выпекать пирог в духовке 35 минут при температуре 180°С.





Приятного аппетита!

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