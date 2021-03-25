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В Вене состоялась жеребьевка по отборочному турниру чемпионата Европы 2022 года

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вене состоялась жеребьевка по отборочному турниру чемпионата Европы 2022 года

Женская сборная Беларуси по гандболу узнала соперниц по отборочному турниру чемпионата Европы 2022 года, жеребьевка состоялась в Вене.

Наша команда сыграет в третьей группе вместе с гандболистками Нидерландов и Германии. Четвертый представитель квартета станет известен позже: на путевку в решающий раунд отбора претендуют команды Греции, Боснии и Герцеговины, Италии и Латвии. В финальную стадию выйдут две лучшие сборные. Чемпионат Европы в 2022 году примут три страны: Словения, Черногория и Северная Македония. Это будет последний турнир с участием 16 команд, в дальнейшем за европейский титул будут бороться 24 сборные.   

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Женская сборная Беларуси по гандболу узнала соперниц по отборочному турниру чемпионата Европы 2022 года, жеребьевка состоялась в Вене. Наша команда сыграет в...
 
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