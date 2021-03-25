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Фотофакт. Сотни бело-красно-белых флагов в центре Вильнюса
25.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Вильнюсе проходит концерт-митинг, посвященный Дню Воли.
Сотни людей разного возраста под БЧБ-флагами и зонтами собрались в центральном парке литовской столицы. Собравшихся в стороне ненавязчиво охраняет полиция.
Люди идут потоком, а после все пройдут маршем по центру города к посольству Беларуси в Литве.
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В Вильнюсе проходит концерт-митинг, посвященный Дню Воли.
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