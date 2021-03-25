Фотофакт. Сотни бело-красно-белых флагов в центре Вильнюса

Источник материала: Салiдарнасць

В Вильнюсе проходит концерт-митинг, посвященный Дню Воли.

Сотни людей разного возраста под БЧБ-флагами и зонтами собрались в центральном парке литовской столицы. Собравшихся в стороне ненавязчиво охраняет полиция.

Люди идут потоком, а после все пройдут маршем по центру города к посольству Беларуси в Литве.



























