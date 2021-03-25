Видеофакт. Сколько надо силовиков, чтобы задержать пожилую женщину

Источник материала: Салiдарнасць

Несколько кадров задержаний на День Воли.

Посмотрите, сколько понадобилось силовиков, чтобы задержать одну пожилую женщину и одну девушку. Видео было снято в районе Академии Наук.

А следующее задержание попало на видео совершенно случайно. В момент когда Нина Багинская давала интервью российскому пропагандисту Придыбайло, за ее спиной силовик удушающим приемом схватил девушку и утащил в автозак.