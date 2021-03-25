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Купить дом за 29 рублей в Беларуси реально. Подписан соответствующий указ

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купить дом за 29 рублей в Беларуси реально. Подписан соответствующий указ

Купить дом за 29 рублей теперь реально. Заброшенную и ветхую деревенскую недвижимость будут продавать. Но сначала предстоит процедура признания этих строений таковыми. Этим будут заниматься местные власти. 

Специальные комиссии проведут расследование, есть ли у недвижимости владелец. Если хозяин есть, то ему надо будет отремонтировать постройку или отказаться от нее. В случае его отсутствия, дом выставят на аукцион. Если не продается, цена может понижаться поэтапно – от 80% от оценочной стоимости вплоть до одной базовой величины. Учтут интересы не только государства и покупателей, но и бывших владельцев. Особенно, если дом продан с аукциона, а собственник только объявился.  

Сегодня в Беларуси около семи тысяч пустующих или ветхих домов. Ими местные власти занимались и раньше. Только за прошлый год продано около 400 зданий. Новый закон нужен, чтобы упростить процедуру отчуждения. Некоторые хозяева и сами готовы заниматься продажей, но оформление документов отнимало много времени и средств.  

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Купить дом за 29 рублей теперь реально. Заброшенную и ветхую деревенскую недвижимость будут продавать. Но сначала предстоит процедура признания этих строений...
 
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