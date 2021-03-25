|
Смузи. Рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Такой простой и полезный десерт, как смузи, поможет поддержать иммунитет весной. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
2. Смешать ингредиенты. Сверху добавить клетчатку.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой простой и полезный десерт, как смузи, поможет поддержать иммунитет весной. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится:- черника...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)