Смузи. Рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Такой простой и полезный десерт, как смузи, поможет поддержать иммунитет весной. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Вам понадобится:

- черника замороженная – 200 г.;

- банан – 1 шт.;

- клетчатка – 2-3 ст. л.



Как готовить?

1. Чернику немного разморозить и промыть. Банан нарезать кружочками. Положить ингредиенты в чашу блендера и измельчить.









2. Смешать ингредиенты. Сверху добавить клетчатку.





Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram