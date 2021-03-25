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Смузи. Рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смузи. Рецепт полезного десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич

Такой простой и полезный десерт, как смузи, поможет поддержать иммунитет весной. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:
- черника замороженная – 200 г.;
- банан – 1 шт.;
- клетчатка – 2-3 ст. л.

Как готовить?
1. Чернику немного разморозить и промыть. Банан нарезать кружочками. Положить ингредиенты в чашу блендера и измельчить.


2. Смешать ингредиенты. Сверху добавить клетчатку.


Приятного аппетита!

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Такой простой и полезный десерт, как смузи, поможет поддержать иммунитет весной. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится:- черника...
 
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