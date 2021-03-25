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Диетолог назвала продукт для снижения уровня холестерина в крови
Источник материала: ОНТ
Корица является эффективной в ускорении обмена веществ и нормализации уровня холестерина в крови,
По словам медика, корица имеет небольшую калорийность – 10 калорий на одну палочку. Ее можно добавлять в пищу, соединяя с маслом или сыром – корица сделает вкус продукта более выраженным.
Также эта пряность помогает долго хранить продукты в домашних условиях. Часто ее добавляют в различные напитки и десерты.
ФОТО: pixabay
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Корица является эффективной в ускорении обмена веществ и нормализации уровня холестерина в крови, рассказала РИА «Новости» врач-диетолог Ольга Кораблева. По...
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