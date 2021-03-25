ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как получить посылку без паспорта? Рассказываем о новой услуге от «Белпочты»

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как получить посылку без паспорта? Рассказываем о новой услуге от «Белпочты»

«Белпочта» разработала сервис, благодаря которому можно получать почтовые отправления без предоставления паспорта или извещения, пишет БЕЛТА.

Получить посылку в отделении «Белпочты» теперь можно с помощью SMS. Сначала нужно зарегистрироваться в личном кабинете, затем сделать заявление и обратиться в ближайшее отделение с документом, удостоверяющим личность. После этого все посылки можно будет получать с помощью SMS. Заполнять бумажные извещения и предъявлять паспорт необходимости не будет. 

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белпочта» разработала сервис, благодаря которому можно получать почтовые отправления без предоставления паспорта или извещения, пишет БЕЛТА. Получить посылку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Сотни бело-красно-белых флагов в центре Вильнюса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by