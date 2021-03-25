Как получить посылку без паспорта? Рассказываем о новой услуге от «Белпочты»

Источник материала: ОНТ

«Белпочта» разработала сервис, благодаря которому можно получать почтовые отправления без предоставления паспорта или извещения, пишет БЕЛТА.

Получить посылку в отделении «Белпочты» теперь можно с помощью SMS. Сначала нужно зарегистрироваться в личном кабинете, затем сделать заявление и обратиться в ближайшее отделение с документом, удостоверяющим личность. После этого все посылки можно будет получать с помощью SMS. Заполнять бумажные извещения и предъявлять паспорт необходимости не будет.

ФОТО: БЕЛТА

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