Деревенская свадьба! Такого вы еще не видели. Только посмотрите на шестой номер!

Источник материала: ОНТ

Свадьба – удивительное время, запоминающееся молодоженам на всю жизнь. Ни молодые люди, ни девушки при женитьбе не догадываются, что их ждет на новом жизненном этапе. Особенно это касается провинциальных пар, у которых свадьбы проходят уж слишком весело и запоминаются надолго. Если хотите узнать, как точно не стоит праздновать бракосочетание, читайте статью до конца.

Супружеская рутина, конечно же, начинается не сразу. Сначала нужно сыграть свадьбу. Да, на это всегда уходит много времени, денег, нервов и даже слез. Торжество можно сравнить с первым ремонтом по степени эмоционального напряжения в паре.

Также, как это чаще всего бывает, свадьба не всегда идет по плану. Но чемпионами по непредвиденным событиям во время праздника традиционно считаются деревенские свадьбы. Стоит один раз там побывать, чтобы больше никогда в жизни не появлялось желание поздравлять молодоженов.

Деревня – одно из интереснейших мест для проведения различных увеселительных мероприятий, в частности свадеб. Это событие вошло в фольклор многих народов, а чуть позже и в массовую культуру всего мира. Сотни фильмов, книг и различного рода контента было создано на основе этих курьезов.

Открывает своеобразный хит-парад постановочная фотография. Ее сделал один из российских фотохудожников, специализирующихся на таком контенте.





Фото: vraki.net





В центре сцены молодожены, наряженные в классические свадебные костюмы. Снимок довольно метафоричен, так как он показывает всю суть семейных отношений. Семья – это своеобразная телега жизни, которую должны тянуть на себе мужчина и женщина. Только при одинаковом вкладе супругов в отношения телега будет ехать, иначе отношениям придет конец.

Юмор, как известно, продлевает жизнь.





Фото: omoro.ru





Чтобы свадебная суета не угнетала и праздник заиграл новыми красками, тесть с тещей решили отмечать задолго до начала торжества. На фотографии видно, как тесть уже изрядно напился и еле стоит на ногах. Теща тоже не сдаёт позиции, пытаясь поддержать его в распитии спиртных напитков. Если судить по полупустой бутылке, стоять на ногах этой парочке осталось не больше нескольких минут. Наверное, это зрелище – лучший подарок для новобрачных.





Фото: omoro.ru





Забавная фотография сделана где-то на юге России. Судя по всему, кто-то изрядно выпил и решил поздравить невесту, поцеловав её в щечку. Неизвестно, кем является этот мужчина невесте, однако видно, что новоиспеченный муж не против и поддерживает свою жену, не давая ей плюхнуться на стол.

Многие молодожены – студенты или выпускники вузов. Поэтому неудивительно, что они ограничены в средствах и даже речи быть не может о пышных банкетах в роскошных ресторанах. Но отпраздновать все равно хочется, из-за этого выбор падает на довольно специфичные места.





Фото: omoro.ru





Эти молодожены, несмотря на все сложности, не сдались и решили отпраздновать свадьбу «на широкую ногу» в доме родителей. Они соорудили место для праздника прямо посреди двора, используя в качестве танцпола гнилые доски.

Все гости и сама пара в восторге, уже вот-вот начнутся зажигательные танцы под живую музыку гитар и баянов.

Свадебные конкурсы – это всегда интересно и необычно. Несмотря на то что большинство открещивается от участия в них, всё равно находятся смельчаки, которых не интересует общественное мнение, как и героинь этой фотографии.





Фото: omoro.ru





Они нарядились в купальники, подчёркивающие их формы, и украсили головы фатой. В таком наряде только и осталось, что ехать в Париж на неделю моды.

В самом центре стоит довольная невеста в окружении подружек, дальше по плану, скорее всего, начнутся водные процедуры и солнечные ванны.

Свадьба зимой – ещё тот незабываемый опыт: слякоть под ногами, грязные парадные туфли и платье невесты, которое уже совсем не белоснежное. Но нельзя же всем жениться в тёплое время года, иначе времени в ЗАГСе на все пары не хватит. Поэтому тех, кто женится зимой, без сомнения можно назвать героями.





Фото: fishki.net





К счастью, не на всех деревенских свадьбах пьют до обморочного состояния или пляшут на танцполе из потемневших досок. Вот вам пример торжества, где всё проходит на высоте.





Фото: rasfokus.ru





Молодожены наслаждаются друг другом и первыми часами брака. Жених светится от счастья, ведь ему досталась девушка из обеспеченной семьи: телега доверху наполнена цветами, на заднем фоне красуются приятные глазу дома, выполненные в традиционном стиле.





Фото: antipriunil.ru





Гости на свадьбе веселятся и пускаются в пляс. На фотографии не видно, кем является женщина в фиолетовом платье. Это может быть подруга невесты, теща или свекровь. В любом случае ей очень весело, так как рядом сидит ещё один родственник и играет на баяне, задавая ритм и создавая необходимую атмосферу праздника.





Фото: ucrazy.ru





Праздник предполагает не только совместные мероприятия, но ещё и всевозможные конкурсы. Конечно, они могут быть неприличными и испытывать многих людей на стрессоустойчивость, как это было показано ранее. В случае этой фотографии конкурс был гораздо интереснее, а подарки радовали каждого. В центре можно увидеть пиньяту, наполненную различными сладостями. Судя по всему, гости должны были либо поймать её, либо разбить. В любом случае, фото получилось очень колоритным и живым, передавая атмосферу праздника. Забавно смотреть на гостей, которые не могут ввиду своей неуклюжести поймать пиньяту. Это по-настоящему интересно и весело.





Фото: ktoyou.mirtesen.ru





Завершает своеобразный хит-парад фотография пустого зала, в котором сидит свекр или тесть, увлеченный игрой на баяне.

После прочтения статьи сразу же приходит понимание, какой точно не должна быть свадьба. Главное, чтобы непредвиденные обстоятельства не превратили долгожданное торжество в посиделки алкоголиков или массовые драки.

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