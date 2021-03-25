Сосед по застолью похитил сумку: не подозревая, что деньги были в книге, просто её выбросил

Источник материала: ОНТ

Чтение могло бы «обогатить» героя следующего эпизода. Обогатить, но не спасти от ответственности.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

В витебскую милицию обратился мужчина. Он рассказал, что кто-то похитил его сумку, забытую в кафе. Внутри которой находилась книга… со всеми сбережениями. 1200 рублей среди страниц. Но вещи недолго оставались «без присмотра». Их почти сразу после ухода мужчины забрал его недавний сосед по застолью. Вскоре установили и его личность. Им оказался неработающий 56-летний мужчина.

Оперативники установят его маршрут. И найдут уже в другом районе города. Милиционерам удалось вернуть пострадавшему почти все украденные вещи. Кроме денег. Вор оказался не любителем чтения, поэтому просто выбросил такую, как оказалось, «дорогую» книгу. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram