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Сосед по застолью похитил сумку: не подозревая, что деньги были в книге, просто её выбросил

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сосед по застолью похитил сумку: не подозревая, что деньги были в книге, просто её выбросил

Чтение могло бы «обогатить» героя следующего эпизода. Обогатить, но не спасти от ответственности. 

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В витебскую милицию обратился мужчина. Он рассказал, что кто-то похитил его сумку, забытую в кафе. Внутри которой находилась книга… со всеми сбережениями. 1200 рублей среди страниц. Но вещи недолго оставались «без присмотра». Их почти сразу после ухода мужчины забрал его недавний сосед по застолью. Вскоре установили и его личность. Им оказался неработающий 56-летний мужчина. 

Оперативники установят его маршрут. И найдут уже в другом районе города. Милиционерам удалось вернуть пострадавшему почти все украденные вещи. Кроме денег. Вор оказался не любителем чтения, поэтому просто выбросил такую, как оказалось, «дорогую» книгу. Возбуждено уголовное дело. 

 

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Теги: Новости
 
 
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Чтение могло бы «обогатить» героя следующего эпизода. Обогатить, но не спасти от ответственности.  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
 
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