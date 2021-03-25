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Без осадков и до +9°С: прогноз погоды в Беларуси на 26 марта

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без осадков и до +9°С: прогноз погоды в Беларуси на 26 марта

В ближайшие дни весна наконец одержит победу. Ожидается умеренно-теплая и вполне комфортная погода для этого периода года. 

Завтра атмосферными процессами продолжит управлять область высокого атмосферного давления. По ее периферии будет поступать умеренно-теплая воздушная масса с Западной Европы. Ее влияние будет сопровождаться теплой и сухой погодой с большим суточным ходом температуры.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Влажность до 70%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый слабый. Атмосферное давление будет расти. 

Утром температура воздуха составит от -1°С по Гомельской области до +4°С по Гродненской. Правда, с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня воздух прогреется до +6°С по Могилевской области. В остальных регионах еще теплее – до +8°С…+9°С. К вечеру будет на 3-4 градуса ниже – от +5°С до +7°С.  

В субботу метеоусловия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2°С по востоку и до +5°С тепла по западу, днем – +8°С…+15°С. В воскресенье умеренно-теплая погода сохранится, но увеличится и уплотнится облачность, также пройдут кратковременные дожди. 

Фото: Виктория Купрацевич

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В ближайшие дни весна наконец одержит победу. Ожидается умеренно-теплая и вполне комфортная погода для этого периода года.  Завтра атмосферными процессами...
 
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