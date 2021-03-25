ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две девушки на шопинг взяли не карту с деньгами, а плоскогубцы с отвёрткой, чтобы получить всплеск новых эмоций

25.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Две девушки на шопинг взяли не карту с деньгами, а плоскогубцы с отвёрткой, чтобы получить всплеск новых эмоций

Когда очень хочется, но нет возможности. На выручку приходят хитрость, смекалка и плоскогубцы с отвёрткой. Далее в программе история о женском шопинге. Незаконном. 

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Более 1300 рублей – в такую сумму обошёлся бы столичному магазину визит двух расчётливых покупательниц. Сотрудницы магазина молодежного бренда обнаружили в примерочной защитные магниты, снятые с вещей. О случившимся сразу же сообщили правоохранителю. А дальше – дело техники. По камерам сразу же отследили весь маршрут любительниц незаконного шопинга.  

Около полутора часов девушки совершали шопинг, складывая в корзину все, что приглянулось: косметику, воздушные шары, свечи, предметы одежды. Об оплате товаров даже речи не шло – все складывали в сумки. А чтобы не вызвать подозрения, на кассе они всё же рассчитались. Но только за напиток и фрукты. А на выходе их ждали милиционеры и представители службы безопасности магазина. Минчанкам 19 и 22 года. При себе у них обнаружены отвертка и плоскогубцы. Именно так девушки сняли защитные клипсы с одежды. 

Одна из задержанных пояснила, что таким образом хотела получить всплеск новых эмоций. В ближайшее время следователи оценят результат подобного шопинга с точки зрения закона.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда очень хочется, но нет возможности. На выручку приходят хитрость, смекалка и плоскогубцы с отвёрткой. Далее в программе история о женском шопинге. Незаконном. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Сотни бело-красно-белых флагов в центре Вильнюса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by