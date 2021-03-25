Две девушки на шопинг взяли не карту с деньгами, а плоскогубцы с отвёрткой, чтобы получить всплеск новых эмоций

Источник материала: ОНТ

Когда очень хочется, но нет возможности. На выручку приходят хитрость, смекалка и плоскогубцы с отвёрткой. Далее в программе история о женском шопинге. Незаконном.

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Более 1300 рублей – в такую сумму обошёлся бы столичному магазину визит двух расчётливых покупательниц. Сотрудницы магазина молодежного бренда обнаружили в примерочной защитные магниты, снятые с вещей. О случившимся сразу же сообщили правоохранителю. А дальше – дело техники. По камерам сразу же отследили весь маршрут любительниц незаконного шопинга.

Около полутора часов девушки совершали шопинг, складывая в корзину все, что приглянулось: косметику, воздушные шары, свечи, предметы одежды. Об оплате товаров даже речи не шло – все складывали в сумки. А чтобы не вызвать подозрения, на кассе они всё же рассчитались. Но только за напиток и фрукты. А на выходе их ждали милиционеры и представители службы безопасности магазина. Минчанкам 19 и 22 года. При себе у них обнаружены отвертка и плоскогубцы. Именно так девушки сняли защитные клипсы с одежды.

Одна из задержанных пояснила, что таким образом хотела получить всплеск новых эмоций. В ближайшее время следователи оценят результат подобного шопинга с точки зрения закона.

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