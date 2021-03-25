5 худших вещей, которые вы делаете со своими волосами

Источник материала: ОНТ

Вы стараетесь тщательно ухаживать за волосами, но идеальными они не становятся. Может быть, потому, что вы повторяете распространенные ошибки, которые влияют на здоровье волос? Рассказываем про пять самых популярных из них.

1. Используете старые расчески

Расческу необходимо менять примерно раз в 3-4 месяца, потому что между зубчиков скапливаются бактерии, которые могут навредить волосам. Необходимо удалять волосы с расчески после каждого расчесывания и раз в неделю обрабатывать ее антисептическим раствором.

2. Ежедневно моете голову

Если мыть голову каждый день, сальные железы начнут активно работать и накапливать жир, который вымывается. К тому же, структуру волос может травмировать постоянное мытье. Чтобы избавиться от излишней жирности волос, следует подобрать правильный уход за ними и скорректировать питание.

3. Слишком тугие хвосты

Излишнее затягивание хвоста нарушает кровообращение кожи головы и травмирует корни волос, что приводит к их повышенному выпадению. К тому же при снятии таких резинок они прямо выдирают волосы.

4. Редко стрижете волосы

Волосы необходимо стричь примерно раз в 2-3 месяца, если хотите, чтобы они блестели и выглядели здоровыми. Дело в том, что чем сильнее секутся концы, тем слабее становятся волосы.

5. Закручиваете волосы полотенцем в тюрбан после мытья

Это еще распространенная ошибка. Активное вытирание, а затем закручивание волос тяжелым полотенцем может нарушить их структуру. Рекомендуется просто промокнуть полотенцем волосы и оставить их сушиться естественным образом.

Фото: Pixabay.com

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