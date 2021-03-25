Xiaomi Mi 11 Lite «утек» в Сеть до анонса - дизайн, цена и характеристики

Источник материала: Tut.by

Xiaomi запланировала большую презентацию на 29 марта — среди новинок окажутся как премиальные смартфоны, так и девайсы попроще. Незадолго до мероприятия полные характеристики и цены «почти флагмана» Mi 11 Lite попали в Сеть. Об этом пишет FoneArena .





Известно, что аппарат получится относительно легким — его вес составит 150 граммов, а в толщину девайс будет равняться 6 мм. Экран установят на 6,55 дюйма (AMOLED, FHD+). Процессором в LTE-версии выступит Snapdragon 732G, а оперативной памяти окажется 6/8 ГБ. Хранилища якобы установят 64/128 ГБ. Его позволят расширять картами памяти формата microSD.





Также известно, что в телефоне будет ИК-передатчик для управления бытовой техникой, и что сканер отпечатков совместят с клавишей питания. Емкость аккумулятора составит 4250 мАч, в активе окажется и 33-ваттная проводная зарядка. Основная камера — 64 Мп, 8 Мп (ширик) и 5 Мп (макро).

В Европе стартовая версия смартфона якобы оценена в 279 евро.