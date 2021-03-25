Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске перекрыто, водители массово сигналят

В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей — водители массово сигналят.



Проверка документов на Октябрьской площади столицы.

Около двух часов назад пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила о задержании двоих водителей за «необоснованную подачу звукового сигнала». «Сегодня сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Независимости задержали двоих автолюбителей, которые во время движения подавали звуковые сигналы в нарушение установленных правил, — говорится в сообщении. — Водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям дается правовая оценка».

Госавтоинспекция призвала водителей «к благоразумию» и напомнила, что «автомобиль — это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции».