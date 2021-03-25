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Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске перекрыто, водители массово сигналят
Источник материала: Навiны
В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей — водители массово сигналят.
Около двух часов назад пресс-служба ГУВД Мингорисполкома
Госавтоинспекция призвала водителей «к благоразумию» и напомнила, что «автомобиль — это прежде всего средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции».
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В районе Академии наук ГАИ перекрыла движение автотранспорта по проспекту Независимости. Вдоль проспекта выстроилась очередь из автомобилей — водители массово...
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