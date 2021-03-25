Экс-декан факультета экономики БГУ: Для экономики ипэшники — это зло

интервью газете «Белорусы и рынок». Об этом Михаил Ковалев заявил вгазете «Белорусы и рынок».





«Если бы ипэшникам было плохо, их число не достигло бы 269,5 тысячи. Наоборот, для экономики ипэшники — это зло, потому что они мешают нормальной конкуренции», - заявил профессор.





В качестве объяснения своей версии, он заявил, что, например, голландцы хотели создать в Беларуси логистическую компанию. Когда посмотрели, как у нас это устроено, пришлось им несолоно хлебавши уехать.





«Внутренней развозкой у нас занимаются ИП, которые, как сказали голландцы, платят налогов столько, сколько захотят. И с ними нормальная фирма не может конкурировать.





Что бы я максимально приветствовал, так это ИП в области экономического, юридического консалтинга, ремесленников, представителей творческих профессий. Им можно уменьшить налогообложение. Тем, кто занимается торговлей, не вижу необходимости уменьшать: рано или поздно они все равно будут сметены электронной торговлей», - сообщил Михаил Ковалев.





Отметим, что Михаил Ковалев долгое время являлся внештатным советником Администрации президента Беларуси.