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Правозащитники сообщают о 45 задержанных в Беларуси в День воли

25.03.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 25 марта, в отмечаемый оппозицией День воли, задержано не менее 45 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".



"По данным на 18.45 по всей Беларуси уже задержано не менее 45 человек", - говорится в сообщении центра.

Также "Весне" известно, пишет interfax.by, про обыски и вызовы на допрос в СК в разных городах страны.


Как сообщалось, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.
 
БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 25 марта, в отмечаемый оппозицией День воли, задержано не менее 45 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
 
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