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Свободные купаловцы в День Воли вспомнили слова Якуба Коласа: Будь тверд!

25.03.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан


Свободные актеры специально ко Дню Воли прочитали стихотворение Якуба Коласа «Будзь цвёрды» )«Будь твердым», написанное еще в 1912-ом году.


Свободные купаловцы в День Воли вспомнили слова Якуба Коласа: Будь тверд!


В поэтическом произведении звучит наказ песняра белорусскому народу:

Ты не гніся, брат, ніколі

Траўкаю пахілай,

Сам пружыны сваёй долі

Выкуй ўласнай сілай!


В поэтическом произведении, передает Белсат, звучит наказ песняра белорусскому народу:Выкуй ўласнай сілай! поэтическом клипе актеры рассказали историю двух солдат, которые на стороне Наполеона боролись за восстановление ВКЛ. Жители белорусских земель надеялись, что французский император поможет возродить Великое княжество, аннексированное в те времена Российской Империей.

Полковник Тадеуш Тышкевич, служивший в войсках Наполеона Бонапарта, к примеру, писал ему в одном из рапортов: «В моей стране от Немана до Двины сердца людей открыты для Вас».

К традиции государственности Великого Княжества Литовского отнеслась также Рада БНР, которая в качестве своего официального герба приняла древнюю Погоню.

С праздником, дорогие друзья!

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Свободные актеры специально ко Дню Воли прочитали стихотворение Якуба Коласа «Будзь цвёрды» )«Будь твердым», написанное еще в 1912-ом году.
 
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