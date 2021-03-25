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Свободные купаловцы в День Воли вспомнили слова Якуба Коласа: Будь тверд!
Источник материала: Партизан
Свободные актеры специально ко Дню Воли прочитали стихотворение Якуба Коласа «Будзь цвёрды» )«Будь твердым», написанное еще в 1912-ом году.
В поэтическом произведении звучит наказ песняра белорусскому народу:
Ты не гніся, брат, ніколі
Траўкаю пахілай,
Сам пружыны сваёй долі
Выкуй ўласнай сілай!
В поэтическом произведении,
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Свободные актеры специально ко Дню Воли прочитали стихотворение Якуба Коласа «Будзь цвёрды» )«Будь твердым», написанное еще в 1912-ом году.
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