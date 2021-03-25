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Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси
Источник материала: Onliner
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси, сообщает
Последние четыре года Евгений Лукьянов занимал пост российского посла в Латвии, ему 69 лет. В биографии Лукьянова отмечается, что он был на руководящих должностях в ЗАО «Дрезднер банк» и ОАО «Внешторгбанк». С сентября 2006 года по июнь 2007 года — начальник департамента социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме этого, был помощником секретаря Совбеза России и занимался международными вопросами.
С 23 марта 2012 года по 15 декабря 2016 года Лукьянов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Лукьянов награжден орденом Почета «За большой вклад в обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и плодотворную многолетнюю работу, а также медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Известно, что Лукьянов будет третьим российским послом в Минске за последние три года.
Он женат. Имеет взрослых сына и дочь.
Напомним, информация о возможной смене посла
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Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси, сообщает «РИА Новости». До этого Лукьянов возглавлял дипмиссию в...
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